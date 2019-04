Omstanders bekogelen politie en brandweer met eieren in Zaandam

ZAANDAM - De politie en brandweer zijn gisteravond op De Brandaris in Zaandam bekogeld met eieren door bewoners van de flat. De hulpdiensten waren bij de flat aanwezig om een brandje te blussen in de binnengalerij.

Een getuige meldt dat de politie werd bekogeld bij aankomst. Op foto's is te zien dat een politieauto onder de smurrie van het ei zit. Ook de brandweerwagen werd geraakt.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog niet bekend waarom de agenten zijn bekogeld. Het is ook nog de vraag of er politieagenten of brandweerlieden daadwerkelijk zijn geraakt.

De brand in de flat was snel geblust en richtte weinig schade aan.