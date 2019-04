De Peiling: Rokers die willen stoppen, moeten dat vergoed krijgen

NOORD-HOLLAND - Rokers die een klinische behandeling willen ondergaan om te stoppen met roken, moeten dat vergoed krijgen. Dat schrijft Verslavingszorg Noord-Nederland in een 'brandbrief' aan de Tweede Kamer.

Jeroen Hinneman is manager van een verslavingskliniek. Hij schrijft in de brief aan de Kamer dat er een ander beleid moet worden gevoerd rond roken. Hij vindt dat roken te vaak als slechte gewoonte wordt gezien, terwijl het een keiharde verslaving is.

Basispakket

Een opname in een verslavingskliniek wordt dus wel vergoed voor drank- en drugsverslaafden, maar niet voor rokers. Volgens Zorgverzekeraars Nederland ligt dat aan de zorgverzekeraars, maar aan de overheid. Want de overheid bepaalt welke behandelingen in het basispakket terechtkomen. Jeroen Hinneman hoopt dat zijn brief helpt om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen en dat er snel verandering in het beleid komt.

Wat vind jij?

Moet een behandeling in een verslavingskliniek voor rokers vergoed worden? Of is de zorg nu al duur genoeg en moeten verstokte rokers zelf maar zien hoe ze van die verslaving afkomen? We horen graag hoe jij daar over denkt!