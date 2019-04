Woningoverval in Badhoevedorp, politie zoekt twee daders

BADHOEVEDORP - De politie is op zoek naar twee mannen die een woningoverval zouden hebben gepleegd in Badhoevedorp. Het is onduidelijk of de overvallers wapens bij zich hadden. Over eventuele gewonden is ook nog niets bekend.

De bewoner van het huis aan de Orchideeënlaan zou de deur hebben opengedaan toen er werd aangebeld. Voor de deur stonden de twee overvallers. Of de twee mannen daarna het huis binnenliepen of dat er eerst nog wat anders gebeurde, is onduidelijk. Of ze een buit hebben meegenomen, wist een politiewoordvoerder niet te vertellen.

De politie is nu in ieder geval op zoek naar twee mannen. Ze zijn lichtgetint, ongeveer 1.75 meter. Een van hen heeft kort haar en een zwarte leren jas aan.