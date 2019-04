Bewoners horen harde knallen: twee auto's volledig uitgebrand in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee auto's in Amsterdam zijn volledig in vlammen opgegaan. De oorzaak van de branden is niet bekend, maar brandstichting wordt in beide gevallen niet uitgesloten.

De autobrand in Amsterdam-Noord gebeurde aan de Waalenburgsingel, waar een Mercedes stond geparkeerd. Rond 6 uur 's ochtends werden buurtbewoners door een harde knal wakker, vertelt een getuige. "De ramen trilden door de knal."

De brand in Nieuw-West gebeurde aan het Sape Kuiperplantsoen in Slotermeer. Ook hier werden bewoners wakker door een harde knal waarna ze het vuur zagen.

De politie heeft voor zover bekend niemand kunnen aanhouden.