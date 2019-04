Noord-Holland niet zo droog als zuiden en oosten: "We kunnen het een hele tijd uitzingen"

NOORD-HOLLAND - Op veel plekken nemen waterschappen maatregelen om te voorkomen dat de natuur straks net als vorig jaar op veel plekken te droog wordt. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderneemt nog geen actie. Volgens woordvoerder Marco Cortel is dat niet nodig.

"Je hoort dat met name de waterschappen in het verre oosten en het zuiden, Brabant, maatregelen hebben genomen omdat ze al met een watertekort zitten", zegt Cortel in De Ochtendshow op NH Radio.

Zodra het agrarische seizoen op 1 april begint, beginnen de waterschappen met het meten van water: hoeveel verdampt er en hoeveel komt er bij? Als er een tekort is, is er niet direct een probleem. "We kunnen dat een hele tijd uitzingen. Elke zomer hebben we een neerslagtekort. Dat is het principe van zomer."

Tekort van 175 millimeter

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat pas echt opletten bij een tekort van 175 millimeter neerslag, zegt Cortel. "Dan controleren we in ieder geval een aantal dijken." Veendijken kunnen uitdrogen en scheuren krijgen. Langs dijken liggen vaak slootjes: "Zodat dijken van binnen als een soort spons nat blijven. Een stabiele dijk is een natte dijk."

Het waterschap is wel erg geschrokken van het grote neerslagtekort vorig jaar. "Het was toen een beetje langs het randje van de afgrond." Als waterschapsmedewerker én 'zomerliefhebber' hoopt Cortel daarom op een zomer waarin elke dag 2 à 3 millimeter neerslag valt. "Wel in de nacht, want dan heb je er geen last van."