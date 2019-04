Man overleden bij Piet Wiedijkstraat in Amsterdam: park afgesloten

AMSTERDAM - Het park aan de Piet Wiedijkstraat in Amsterdam is al sinds gisteren 16.00 uur afgezet, nadat daar een zwaargewonde man werd aangetroffen.

De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Over zijn identiteit is verder nog niks bekend. Ook is het onduidelijk onder welke omstandigheden de man om het leven is gekomen.

Weggerend

Een buurtbewoner vertelt aan AT5 dat de man gillend weg zou zijn gerend en vervolgens bij iemand heeft aangebeld. Daar zouden mensen nog hebben geprobeerd om hem te reanimeren.

De politie voert een grootschalig onderzoek uit naar het incident. Hiervoor is het hele park afgezet. Er wordt rekening gehouden met alle scenario's.