Landsmeerders boycotten Koningsdagfeest in dorp: "Dorpers laten zich niet sturen"

LANDSMEER - Landsmeerders zijn boos op hun burgemeester: in plaats van het jaarlijkse gratis koningsdagfeest van Café de Driespong op het Raadhuisplein kreeg dit jaar iemand van buiten het dorp de vergunning. Als trap na werd het nieuwe evenement ook nog betaald. Uit protest is het feest massaal geboycot door de inwoners.

Café de Driespong organiseert op Koningsdag van oudsher een tentfeest op het Raadhuisplein. De dorpsbewoners bezoeken vaak traditioneel eerst de vrijmarkt in het dorp, waarna ze massaal de tent ingaan om bier te drinken en feest te vieren.

Maar omdat er de laatste jaren met Koningsdag meerdere incidenten zijn geweest, heeft burgemeester Anne Lize van der Stoel besloten de kroegen dit jaar geen vergunning te geven. Wel heeft ze andere partijen uitgenodigd het feest dit jaar op te tuigen.

Entreegeld

Dat was tegen het zere been van veel Landsmeerders, omdat zij de lokale horeca een warm hart toedragen. Bovendien werd de aanbesteding van dit jaar gewonnen door Frans Stuy, die in tegenstelling tot lokale horeca entreegeld wilde gaan heffen.

"Het is echt raar gegaan", vertel de eigenaar van café De goede stek tegen NH Nieuws. "De vergunning was al aan Stuy gegeven voordat de Driesprong wist dat zij dit jaar geen kans maakten."

Meer kwaad bloed

Tot overmaat van de 'Landsmeerse ramp', besloot Stuy het feest te verplaatsen naar het terrein waar altijd de kermis wordt opgetuigd. Daardoor kon de kermis niet op de welbekende plek doorgaan, wat nog meer kwaad bloed bij de inwoners zette.

"Ik ben heel boos net als de rest van de mensen uit het dorp. Dorpelingen, kinderen, én de man die er ingestapt is [Frans Stuy, red.], iedereen heeft verloren", zegt betrokken Landsmeerder Bianca Willems. "De oude regel had moeten doorgaan: gewoon een feest op het Raadhuisplein, zoals altijd. We zijn met z'n allen heel boos. Een traditie is verpest. Het hele dorp vormt één blok. Iedereen was het eens: we moeten dat boycotten."



In de bres gesprongen

Dat lijkt gelukt, want volgens lokale media waren er gisteravond niet meer dan tien feestgangers aanwezig. De eigenaren van caé De Driesprong wilde niet reageren op het incident. Wel gaven ze aan blij te zijn dat het dorp voor hun in de bres is gesprongen.