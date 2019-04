Paddle boarders ruimen grachten op in Alkmaar

ALKMAAR - Meer dan zestig vrijwilligers hebben vandaag op paddle boards de wateren in de stad Alkmaar schoongemaakt. De buit: een enorme hoeveelheid plasticbekers en zaken vol met flessen. De naslag van een gezellig Koningsdag gisteren.

Het is niet voor het eerst dat de groep van Sup it UP deze schoonmaak actie organiseert. Vorig jaar haalde vrijwilligers volgens de groep ruim 250 kilo afval op.

Lees ook: Regen mag pret niet drukken op vrijmarkt in De Rijp: "Had toevallig nog poncho's liggen"

Samen sterk

De paddle boarders stonden er niet alleen voor. Stadswerk072 stond klaar met knijpers en zakken. De mensen van Actief Talent Alkmaar vergezelde de schoonmaakploeg met de Grachtwacht, de boot waar bakken met afval konden worden geleegd. En ook de leden van kano- en drakenbootvereniging Odysseus Dragons Alkmaar zijn later aangehaakt.