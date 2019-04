Jonge Canadese (7) is haar beste vriendin kwijt: wie heeft de pop van Ella gezien?

HAARLEM - Tranen met tuiten heeft de Canadese Ella gehuild, de zevenjarige is zaterdagavond haar pop verloren in de bus in Haarlem. Ella deelde al sinds haar eerste levensjaar lief en leed met de pop in de groene jurk. Haar moeder vraagt overal rond, maar de tijd tikt: morgen vliegt het reizende duo verder.

Dochter Ella gaat nergens heen zonder haar pop, die ze vanwege de groene jurk green baby heeft genoemd. Ze was bij Ella op haar eerste schooldag, ging mee de operatiekamer in toen Ella onder het mes moest en ook ging er geen reis zonder de pop voorbij.

Lees ook: Nel lapt zieke knuffeldieren weer op: "Opvallend veel kapotte staarten"

Jennifer Tammy heeft al met de politie, Connexxion en het gemeentehuis gebeld. "Maar niemand kan ons in het weekend helpen. En we kunnen niet veel langer blijven", vertelt de moeder tegen NH Nieuws.

Focus op chips

Dat Ella gisteren de pop uit het oog verloor lag volgens haar moeder aan het zakje chips dat ze een daarvoor had gekregen. Jennifer: "Ze was gefocust op haar lekkernijen en voordat we het doorhadden was green baby verdwenen.

Lees ook: Dierbare beer kwijt? NS herenigt kinderen en knuffels

Morgen trekt het stel alweer verder en ze hopen heel erg dat de pop daarvoor terugkomt. Maar ook het morgen niet lukt dan gaat de zoektocht verder, zo belangrijk is ze voor Ella. "Gelukkig zijn de Nederlanders erg behulpzaam en ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze de pop wel willen opsturen als hij gevonden wordt", zegt Jennifer.

Laatst gezien

De pop droeg op het moment van verdwijnen een blauwe trenchcoat over haar karakteristieke groene jurk. Ze is het laatst gezien op buslijn 300.