Auto slaat over de kop en eindigt total loss, bestuurder wonderbaarlijk ongedeerd

AMSTERDAM - Een auto is vanmorgen over de kop geslagen bij de afrit Ouderkerk aan de Amstel. De agenten te plaatse gingen van het ergste uit, maar de bestuurder is wonderwel op een schrammetje na ongedeerd gebleven.

De politieagenten troffen bij de afrit een auto aan op zijn kant, tegen een boom aan. Naast het voertuig stond een 38-jarige vrouw.

Gebroken glas

Ondanks dat de auto total loss verklaard kan worden, kwam de bestuurder grotendeels met de schrik vrij. Zij liep enkel wat schrammetjes op door het gebroken glas. Het ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse onderzocht.

Afrit afgezet

Het team van de Landelijke Eenheid laat op Facebook weten dat er meerdere automobilisten de rode kruizen negeerden, toen de afrit was afgesloten door Rijkswaterstaat. Door een te grote afstand konden zij geen kentekens noteren.