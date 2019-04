Protestmars voor overleden Dascha: "Wij moeten leven met onbeantwoorde vragen"

HILVERSUM - Zo'n veertig mensen liepen vandaag mee met de protestmars om heropening van de zaak Dascha. Het 16-jarige meisje kwam om het leven op het spoor bij Hilversum na een avond stappen in november 2015. De politie concludeerde al snel dat het zelfmoord moest zijn, maar de familie gelooft hier niet in en zet grote vraagtekens bij het onderzoek.

De deelnemers van de mars hopen dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak opnieuw opent. Op 9 april leverde de familie een eigen onderzoeksrapport in bij het OM, dat in 171 pagina's de fouten in het politieonderzoek blootlegt. Het OM nam het verslag in ontvangst en liet weten het rapport te gaan bekijken, maar heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd.

Steun voor vader

"Wij moeten nu leven met onbeantwoorde vragen", aldus de vader van Dascha, René Graafsma. Dat tientallen mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om met de protestmars mee te lopen, voelt als een steun voor hem. "Maar het allereerste wat vandaag overheerst is het missen van ons kind zelf. Wij moeten nu leven met onbeantwoorde vragen. Geen conclusie zonder een onderzoek, daar gaat het vandaag over."

Rammelend politieonderzoek

Het onderzoek van de politie rammelt zo erg dat er geen enkele conclusie uit getrokken kan worden, volgens onderzoeksleider en woordvoerder Joey Roelofs. "Het politieonderzoek is niet voldoende geweest. Je kunt er in ieder geval geen conclusie op baseren, wat die conclusie dan ook is. Wij hebben fouten, tekortkomingen en nalatigheden aangetroffen in het onderzoek en vinden dat de zaak heropend moet worden."

Zo zou de telefoon van Dascha niet goed zijn uitgelezen en zijn er fouten gemaakt bij het veiligstellen en onderzoeken van camerabeelden. Roelofs: "Wij begrijpen niet hoe de politie de conclusie zelfmoord kan trekken als er zoveel andere mogelijkheden zijn op basis van de feiten die er liggen."

De vraag is nu of het OM het onderzoek daadwerkelijk opnieuw opent, maar Graafsma is hoopvol. "Voorlopig is er geen enkele reden om aan te nemen dat de zaak niet opnieuw geopend wordt, kijk maar naar de kwaliteit van het rapport", verklaart hij. "Vandaag laten we zien dat het leeft onder de mensen en dat we zullen volhouden tot het onderzoek is heropend."