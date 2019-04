HAARLEM - De Ikea in Haarlem is zojuist ontruimd omdat er brand in de keuken zou zijn ontstaan.

De brand aan de Laan van Decima werd snel opgeschaald tot een middelbrand. De brandweer heeft, volgens de veiligheidsregio Kennemerland, de situatie al onder controle. Deze zou zijn veroorzaakt door een kortsluiting. De Ikea blijft gesloten vandaag. Bezoekers worden door de politie geïnformeerd.