Vlucht met 300 Sri Lanka-gangers morgenavond op Schiphol verwacht

SCHIPHOL - Honderden Nederlandse toeristen op Sri Lanka keren morgenavond terug in Nederland. Een toestel met 290 landgenoten aan boord wordt morgenavond laat op Schiphol verwacht.

Gisteren zetten de eerste 77 toeristen weer voet op Nederlandse bodem. Onder de 290 reizigers die morgen hun voorbeeld volgen zijn in ieder geval alle gasten van TUI. Ook reizigers die via andere organisaties hadden geboekt, keren met die vlucht terug, al kan een TUI-woordvoerder niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

"Het terughalen van Nederlandse toeristen op Sri Lanka is opgestart op basis van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken'', zegt de woordvoerder. Enkele dagen na de aanslagen op Paaszondag scherpte het ministerie het reisadvies aan naar code oranje, waarmee het maken van niet-noodzakelijke reizen naar het Aziatische land wordt afgeraden. "Maar we kunnen natuurlijk niemand verplichten hun vakantie af te breken."

Individuele reizigers

Van de individuele reizigers die in Sri Lanka verblijven, komen er zo'n 250 tot 300 in groepjes terug naar Nederland. "In de loop van deze week zijn alle Nederlandse toeristen die op eigen gelegenheid naar Sri Lanka waren afgereisd en zich bij ons hebben gemeld terug in Nederland'', zegt woordvoerder Nico Dekker van SOS International, die de terugkeer van individuele reizigers coördineert.

"Een aantal van hen heeft aangegeven in Sri Lanka te willen blijven of door te reizen naar andere delen in Azië. Voor hen kunnen wij niets betekenen, dat doen ze op eigen gelegenheid."