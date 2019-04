Vriendin (28) van aangehouden drankrijder schopt en slaat agent

HILVERSUM - Een politieagent is gisteren in Hilversum mishandeld door een 28-jarige vrouw uit de stad. De vrouw ging door het lint toen haar vriend werd aangehouden voor rijden onder invloed.

Toen surveillerende agenten een bekende van de politie door de Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat zagen scheuren, besloten ze de auto te volgen.

Nadat de bestuurder het stopteken had opgevolgd, werd al snel duidelijk dat hij te diep in het glaasje had gekeken. "Bij het uitstappen was duidelijk dat deze meneer onder invloed was", schrijft de politie Hilversum op Facebook.

Opgewonden standje

Omdat de automobilist zich tegen zijn aanhouding verzette, werd hij met de nodige dwang in de boeien geslagen. Daarmee was de kous nog niet af, want ook zijn vriendin bleek een opgewonden standje.

De Hilversumse 'vond het nodig' om de agent 'te slaan, te schoppen, te beledigen en te bedreigen'. Ook zij is vervolgens met de nodige moeite in de boeien geslagen, al bleef ze zelfs in de politieauto onderweg naar het bureau op de agenten intrappen.

Flink onder invloed

Uit een blaastest bleek dat de vrouw net als de man flink onder invloed was. Ze is vastgezet, heeft de nacht op het bureau doorgebracht en zal vandaag verder worden verhoord.