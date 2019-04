Explosief gevonden bij coffeeshop in centrum Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een coffeeshop aan de Brouwersgracht in het centrum van Amsterdam is een explosief is gevonden.

Rond 9.15 uur werd er bij de politie melding gemaakt van een mogelijk handgranaat bij coffeeshop Siberië. Volgens een agent ter plaatse was het projectief aan de voordeur van de zaak bevestigd. Inmiddels staat vast dat het om een echt explosief gaat, en doet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek.

Het gebied rond de coffeeshop is ruim afgezet. Daaronder is ook het water van de Brouwersgracht, waardoor die gracht daar tijdelijk is afgesloten voor de pleziervaart. Volgens een getuige vraagt de politie buurtbewoners om binnen te blijven.

Er worden de laatste tijd regelmatig handgranaten in de stad gevonden. Vorige week werden er binnen een etmaal twee exemplaren gevonden bij een coffeeshop aan de Spuistraat.