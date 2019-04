Koningsdag was op één na natste vorstelijke verjaardag ooit

NOORD-HOLLAND - Koningsdag 2019 was de op één na natste koninklijke feestdag die ooit is gemeten. In De Bilt viel 8,9 millimeter regen. In 1955 viel op Koninginnedag met 9,6 millimeter de meeste neerslag, meldt Weeronline.

De hele dag trokken buien over het land. Daarbij was het tussen de 8 en 10 graden. Tussen de buien door scheen er af en toe een zonnetje en werd het zeer lokaal 15 graden. De stevige wind deed het extra fris aanvoelen.

Overigens lijkt Bevrijdingsdag wél droog weer in petto te hebben. Weeronline berekent dat de kans op regen dan 20 procent is. Het wordt vrij zonnig. Vorig jaar werd het op 5 mei in De Bilt 22 graden.