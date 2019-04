Weer plofkraak in Amsterdam: grote ravage op plein in Slotervaart

AMSTERDAM - Op het Delflandplein in Amsterdam Nieuw-West is er vanochtend omstreeks 8.00 uur een plofkraak gepleegd. De schade aan de gevel en de ravage op het plein in Slotervaart zijn groot.

Via Burgernet roept de politie op uit te kijken naar twee personen die na de plofkraak op een zwarte scooter zijn gevlucht. Een van hen heeft een stevig postuur, is donker gekleed en draagt een zwart masker of een zwarte helm.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de loop van de ochtend onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven. Toen bleek dat het gevaar was geweken, is de recherche een onderzoek gestart.

Op zondag 2 december vorig jaar werd werd er ook al een plofkraak op een geldautomaat op het plein gepleegd. Net als vandaag gebeurde in de vroege ochtend, waarna de daders op scooters op de vlucht sloegen.

Enkele dagen eerder, eind november 2018, werd een geldautomaat op het België opgeblazen. Recenter werden plofkraken bij metrostation Ganzenhoef (21 maart) en in de Cornelis Schuytstraat (28 februari) gepleegd.

Sinds september vorig jaar zijn er in de hoofdstad zeker vijftien plofkraken geweest. In de meeste gevallen maakten de daders niets buit.