Auto botst op dwangpijl in Amsterdam-Noord: bestuurder gewond

AMSTERDAM - Bij een ongeluk op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord is vannacht rond 4.30 uur een automobilist gewond geraakt.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur op de kruising van de Klaprozenweg en de Cornelis Douwesweg. De auto reed volgens een getuige eerst een dwangpijl omver en botste vervolgens tegen een lantaarnpaal.

Van de auto is weinig meer over. De automobilist is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.