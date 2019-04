Gekantelde auto botst tegen boom in middenberm Blaricum

BLARICUM - Een auto is vannacht in Blaricum omgeslagen en in de middenberm tegen een boom tot stilstand gekomen.

Dat gebeurde rond 2.15 uur op de Randweg-Oost. De automobilist, die vanaf de A27 kwam en richting Huizen reed, verloor in de bocht naar Het Merk de macht over het stuur en kwam in de slip terecht.

Daarbij kantelde de auto, schoof door en kwam tegen een boom in de middenberm tot stilstand. Ondanks de klap zijn de drie inzittenden er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, zo laten getuigen weten.

Nadat ambulancepersoneel de twee passagiers had nagekeken, mochten zij hun weg vervolgen. De bestuurder is voor verhoor meegenomen naar het bureau.