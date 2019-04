Auto raakt van de weg op Afsluitdijk: inzittende ernstig gewond naar ziekenhuis

DEN OEVER - Een auto is op de Afsluitdijk vanaf Den Oever van de weg geraakt en op de stenen naast de dijk geklapt. Een woordvoerder van de politie meldt dat de bijrijder ernstig gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.

Het ongeval gebeurde halverwege de dijk in de richting van Friesland. Het is volgens de politie niet bekend hoe het voertuig van de weg heeft kunnen raken. Op foto's is te zien dat de auto bijna in het IJsselmeer is beland.

De bestuurder van de auto is ook gewond geraakt. Over de ernst van zijn verwondingen is op dit moment nog niks bekend.

Een gedeelte van de weg werd tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.