Merel (43) werd bedreigd in het Westerpark in Amsterdam: "Ik moest mijn broek uitdoen"

AMSTERDAM - Merel de Vries is afgelopen donderdag in het Westerpark in Amsterdam op klaarlichte dag lastiggevallen en bedreigd door een onbekende man. De vrouw, die aan het hardlopen was, werd uit het niets tegengehouden en moest van de man haar broek uit doen.

De Vries deelt haar angstige ervaring op Vrouw.nl. Tijdens een van haar rondjes hardlopen wordt zij rond een uur of elf geblokkeerd door een man op de fiets. Merel wil er graag langs, maar dat wordt door hem onmogelijk gemaakt. "Ik moest 'tol betalen' en kijkt me daarbij dreigend en raar aan", schrijft Merel.

Broek uit doen

Ze denkt eerst dat hij een dakloze is die geld van haar wil en zegt dat ze niks bij zich heeft, omdat ze aan het joggen is. "De man zegt daarna dat de 'tol' is dat ik mijn broek uit moet doen", legt Merel uit, die zich plotseling heel bedreigd voelt. "Het is ochtend en er is niemand die mij ziet." Merel probeert te ontsnappen aan de bedreigende man, maar hij gaat tegen haar aanstaan en houdt haar tegen.

Het lukt haar uiteindelijk om bij hem weg te draaien en beschrijft in haar verhaal hoe ze via een klein stoepje langs een vijver vlucht. "De man roept nog na dat hij mijn kop eraf zal hakken."

Volgen

Eenmaal bij een druk sportveld aangekomen belt ze 112, waarna de politie binnen drie minuten in het park verschijnt. Omdat Merel niet wil dat de man aan zijn daden ontkomt, volgt ze hem op honderd meter afstand. Bij een poging om bij een politieagent te komen, ziet ze de man opeens op een bankje zitten.

"Hij begon mij opnieuw lastig te vallen. Ik rende er voorbij, want hij heeft de agenten achter hem niet gezien", beschrijft Merel haar benarde situatie. Het is onduidelijk of de man ook echt is aangehouden.

Inzet politie

Inmiddels heeft Merel aangifte gedaan op het politiebureau. De vrouw is vooral te spreken over de inzet van de politie. "Het mooiste van deze ervaring is dan ook dat mijn terechte, gezonde woede zonder enige twijfel en met volle inzet werd gedeeld door de politie. Zij, politie, ik burger; zij mannen, ik vrouw, wij waren één in de strijd om ons park, onze leefomgeving, veilig te houden en te beschermen", vertelt Merel.