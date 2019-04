Prinsesjes uit Westzaan op de catwalk

WESTZAAN - Indy is een van de vier prinsesjes in Westzaan die meedoen aan de eerste Prinsessenwedstrijd op Koningsdag. "We hadden op meer gehoopt", zegt Arianne van het Oranjecomité.

In de deuropening van het oude, statige Regt Huys zet moeder haar dochter Indy voorzichtig neer die vervolgens met kleine pasjes over de oranje loper loopt. Ze wordt met groot gejuich begroet.

Droom

Het zijn allemaal hele kleine meisjes die zich hebben opgegeven. "Volgend jaar moeten er ook prinsen meedoen", vindt Arianne die zelf ook als klein meisjes droomde dat ze een echte prinses was.