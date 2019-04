Politie wacht 50 slopende relschoppers op bij station Castricum

CASTRICUM - Tientallen agenten zijn zojuist uitgerukt naar het station van Castricum. De politiemensen halen een groep van 50 relschoppers uit de trein, waarvan het interieur door de vandalen is vernield.

Een politiewoordvoerder meldt NH Nieuws dat de agenten de trein ingaan en proberen uit te zoeken wie er tot de groep behoort. Hij erkent dat niet elke treinpassagier tot de relschoppers zal behoren, maar voegt er aan toe dat er een 'ruime schifting' wordt gemaakt. "Beter een paar te veel dan te weinig."

Wat er precies is vernield, is nog onduidelijk. Ook kan hij niet zeggen of er al arrestaties zijn verricht.

Het treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar is flink vertraagd. Als de agenten hun werk hebben afgerond, kan het treinverkeer worden opgestart. De vernielingen zijn volgens de politie niet van dien aard dat de trein niet verder kan.