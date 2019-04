Gooien met eieren voor de jongerenvereniging in Schermerhorn

SCHERMERHORN - Jongerenvereniging De Ruiterstok in Schermerhorn kan wel een extraatje gebruiken. De vereniging haalt daarom vandaag alles uit de kast. Zo worden er geraniums verkocht en zelfs met eieren gegooid.

"We doen het nu voor het tweede jaar. We proberen alles te verkopen en veel geld op te halen", vertelt Michel Vendel van de vereniging. En met alles, bedoelt hij ook álles. Zowel geraniums als gebakjes worden verloot.

Gooien met eieren

Ook wordt er een spel gespeeld met eieren. "Je staat tegenover elkaar op vijf meter afstand en je gaat steeds verder van elkaar staan. Dan ga je overgooien en wie het verst komt en de eieren heel houdt, heeft gewonnen", legt een lid van de vereniging uit.

Hoeveel geld er in totaal is opgehaald, is nog niet bekend.