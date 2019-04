Regen weerhoudt verkopers er niet van om op vrijmarkt Hilversum te staan

HILVERSUM - Het mocht vanochtend dan wel regenen, maar dat weerhield de verkopers er niet van om toch voor dag en dauw op te staan om op de Hilversumse vrijmarkt spulletjes te verkopen. "Mijn wekker ging om 5.00 uur", zegt een meisje.

NH Gooi maakte vanochtend een rondje over de vrijmarkt en sprak daarbij met diverse verkopers. Voor het jonge meisje was het nog helemaal niet zeker of ze wel naar de vrijmarkt mocht. "Mijn vader had gezegd dat we niet zouden gaan als het regende, maar het pas toen we er waren begon het te regenen", zegt ze met een lach.