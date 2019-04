Waylon haalt uit naar doodrijders Fleur: "Ze hebben zich gedragen als hufters"

LOOSDRECHT - Waylon is woedend op Walter en Casper van W.. Op Instagram haalt de zanger flink uit naar de vader en zoon die gisteren werden veroordeeld tot onder andere drie jaar cel.

"Hoe vaak en hoeveel moet je fout doen om een rechtmatige straf te krijgen? Deze heren hebben zich gedragen als hufters, zowel in als buiten de rechtbank! Van mij mogen ze branden", schrijft de zanger.

Waylon woont in Loosdrecht en maakte het ongeluk daarom van dichtbij mee: "Ik woonde op de dijk ten tijde van dit ongeval en ken de details van deze zaak... In eerste instantie kreeg ik de schuld omdat men sensatie zocht! Ik ben er misselijk en verdrietig van!"

De songfestivalzanger krijgt veel bijval. Onder zijn bericht reageren honderden mensen. "Echt niet te geloven", reageert een volger. "Te belachelijk voor woorden dat het hier in Nederland zo slecht gesteld is met ons rechtssysteem", vult een ander aan.

In maart 2016 reden vader en zoon met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Walter van W. had te veel gedronken, reed zo'n 167 kilometer per uur en raakte met zijn Porsche de auto van het slachtoffer vol in de flank. Fleur raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

Zoon Casper reed op het moment van het ongeluk vlak achter zijn vader in een Mini Cooper. De rechter acht hem niet medeplichtig aan de dood van Fleur. Wel wist hij dat zijn vader alcohol had genuttigd en reed hij bovendien zo'n 146 kilometer per uur.