Personeel tankstation sluit zichzelf op nadat klant mes trekt

PURMEREND - De politie in Purmerend heeft vanmorgen een man in de boeien geslagen die met een mes heeft staan zwaaien in de shop van een tankstation.

De man stond in de rij van een tankstation aan het Tramplein in Purmerend toen hij vermoedelijk ruzie kreeg met een andere klant. "Uit het niets pakte hij een mes en heeft ermee staan zwaaien. Ook kreeg nog iemand een klap", vertelt de politie. "Wat er precies is gebeurd en waarom hij zo woedend was, blijft nog onduidelijk."

Toen de man naar buiten ging, heeft het personeel snel de winkel op slot gedaan om te voorkomen dat de man terug zou komen. Dit bleek niet nodig. De man stapte en zijn auto en scheurde weg.

De politie verstuurde een Burgernetmelding en meerdere eenheden zijn achter hem aangegaan. Hij kon binnen niet al te lange tijd aangehouden worden. "Hij mag nu gaan verklaren wat hem mankeert", aldus de politie.