Geen regen tot 13.00 uur: "We moeten het er nu van pakken"

NOORD-HOLLAND - Na een kletsnatte ochtend klaart het eindelijk een beetje op. Maar helaas niet voor lang, zo laat NH-weerman Jan Visser weten.

"De buien van vanmorgen zijn inmiddels wel voorbij. Nu klaart het overal op en kan de zon zelfs even gaan schijnen", vertelt de weerman. "Na 13.00 uur gaat het weer regenen en waaien tot diep in de nacht. We moeten het er nu even van pakken."

Koningsdagweer

Toch is dit heel normaal weer voor de tijd van het jaar. "In april is het inderdaad de ene week 25 graden en de andere week 10. Als je regenkleding aandoet, hoef je je nergens zorgen over te maken."