Koningsloop in kou en regen: "Daar zijn die sportieve mafketels weer"

HOORN - Waar het voor de één een opgaaf is om 's morgens vroeg al een ronde over de markt te doen, doen deze sportievelingen hun eerste ronde het liefst rennend. Zo'n dertig mensen verzamelden vanmorgen vroeg op de Roode Steen in Hoorn om mee te doen aan de Koningsloop.

"Het is heel apart om over de markt te rennen", vertelt organisator Ronald Vos. Al rennend over de winkelstraat trekt de groep veel bekijks. Het is de zevende keer dat de loop gehouden wordt. "Sommigen vinden het ook minder leuk, die zeggen van: daar heb je die sportieve mafketels weer".

Maar voor Ronald kan Koningsdag niet beter beginnen: "Lekker sporten, lekker bewegen. En straks gaat iedereen even naar huis en staan we vanmiddag weer hier om een biertje te drinken."

Ondanks het weer is de opkomst goed. De deelnemers rennen een ronde van 10 kilometer. Na afloop komt de groep weer terug op de Roode Steen en krijgen ze een welverdiend ontbijt voorgeschoteld.