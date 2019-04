LIVE: Koningsdag in Hilversum met verslag vanuit het Dudokpark

HILVERSUM - NH Nieuws is er vanaf 10.30 uur anderhalf uur live bij als het Koningsdagfeest losbarst in het Dudokpark in Hilversum. De Beatrix Band treedt op, er zijn radioworkshops en op de vrijmarkt kunnen kinderen genieten van tal van activiteiten.

We beginnen om 10.30 uur stipt met de officiële opening van Koningsdag in de circustent in het Dudokpark. Daarna gaan we kijken bij een optreden van de Beatrix Band en nemen we een kijkje bij radioworkshops. Studenten van de Hogeschool InHolland laten daar zien hoe radiouitzendingen gemaakt worden. Iedereen mag ervaren hoe het is om zelf radio-dj te zijn of iemand te interviewen.

Razende reporters lopen rond op de vrijmarkt in het centrum, het Marktplein en de Groest. De vrijmarkt wordt traditioneel gehouden in het centrum en het Dudokpark. Er wordt geschminkt, er is een zweefmolen, er kan over de Raadhuisvijver gewandeld worden in grote plastic ballen, de brandweer staat paraat met de brandspuit en er zijn muzikale optredens van onder meer 'de Gitaarleraar' met zijn leerlingen.

Op het televisiekanaal van NH Gooi beginnen we tien minuten eerder met de uitzending.