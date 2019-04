Weinig incidenten Koningsnacht Amsterdam

AMSTERDAM - De Koningsnacht in Amsterdam is overwegend rustig verlopen. Ambulances voerden 106 ritten uit, met name voor alcoholgerelateerde meldingen.

De ambulance moest opvallend vaak uitrukken voor dronken minderjarigen, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. De politie hield twintig mensen aan. Dat zijn er minder dan in een gemiddelde weekendnacht.

Rond 9.30 uur was het in Amsterdam nog rustig op straat. De hoofdstad krijgt doorgaans op Koningsdag honderdduizenden bezoekers te verwerken.