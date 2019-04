Man (58) uit Zwaag gegrepen door trein en overleden

BOVENKARSPEL - Een 58-jarige man uit Zwaag is gisteravond rond 23.00 uur omgekomen nadat hij bij een spoorwegovergang is geraakt door een trein.

De man was samen met twee andere mannen onderweg vanuit de Burgemeester van Bredastraat naar het station in Bovenkarspel toen het misging. Hij werd geraakt door een trein en is direct overleden aan zijn verwondingen, zo laat de politie weten.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer tussen Hoorn en Enkhuizen lag urenlang stil.