HAARLEM - Veel regen vanmorgen, dus lijken een hoop mensen nog even te wachten om op de vrijmarkt te gaan staan. Ook in het Haarlemse Kenaupark, normaal één van 'the places to be' op Koningsdag, begint de dag in mineur.

Toch hebben de vroege vogels er vertrouwen in. Volgens buienradar zou het om 09.00 uur wel droog moeten worden. En anders maar paraplu's verkopen.