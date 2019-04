Rommelmarkt, feesten en bier: Koningsdag al vroeg begonnen in Alkmaar

ALKMAAR - Koningsdag is vroeg begonnen in Alkmaar. Al aan het einde van de middag was de vrijmarkt al in volle gang. Mede dankzij het mooie weer was het behoorlijk druk. Ook gingen al vrij snel de voetjes van de vloer tijdens de Koningsnachtfeesten. "Of je hier nu komt tijdens Alkmaar Ontzet of Koningsdag, het is altijd gezellig!"

Op de vrijmarkt in het Kennemerpark kun je over de hoofden lopen. Naast veel kraampjes zijn de kinderen ook weer creatief in het verzinnen van allerlei spelletjes. "Ik heb zelf een flipperkast gemaakt. Voor vijftig cent mag je ermee spelen", vertelt een van de kinderen. "Ik heb al best veel geld verdiend. Daar ga ik een groot legopakket van kopen."

Rus

Natuurlijk mag ook de muziek niet ontbreken. Zo speelt een van de kinderen viool met een grote muts op. "Ik ben verkleed als een Rus. Dat doet het goed bij de mensen. In het begin was ik wel wat zenuwachtig, maar nu vind ik het gewoon hartstikke leuk."

Niet alleen kinderen zetten hun muzikale beentje voor. Zo is er ook een dame die jazzmuziek zingt. "Ik geloof dat het publiek erg van mijn kunsten geniet en ik van de mensen natuurlijk. Het betalen kan wel wat beter, haha."

Bier

Naast de vrijmarkt gaan ook de voetjes van de vloer. Zo spelen er in de Koorstraat en Ritsevoort bandjes en vloeit het bier rijkelijk. Op de verschillende pleinen zijn Koningsnachtfeesten georganiseerd waar tot in de late uurtjes doorgefeest wordt.