Sezina (15) uit Hoorn verliest finale van The Voice Kids

HOORN - In een onwijs spannende zangbattle heeft de 15-jarige Sezina uit Hoorn net niet de finale van The Voice Kids gewonnen. Finalist Silver Metz ging er met de winst vandoor.

Sezina zat in het team van Marco Borsato. Ze moest het opnemen tegen haar leeftijdsgenote Robin Tinge (14), Ralph Moerman (14) en Silver Metz (10). In de finale zong Sezina Never Enough uit de film The Greatest Showman.

Stemmen

Silver krijgt een studiebeurs van 25.000 euro en mag een single opnemen. Als winnaar is Silver de opvolger van Yosina Rumajauw, die vorig jaar in het team van Marco Borsato zat. Het alweer achtste seizoen van The Voice Kids is voorlopig de laatste editie van The Voice waarin Wendy van Dijk te zien is.

NH Nieuws maakte in 2017 al een reportage over Sezina, waarin ze vertelt van een volle Ziggo Dome te dromen: