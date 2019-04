Lintjesregen 'net iets anders' in Beverwijk

BEVERWIJK - In Beverwijk hielden ze hun lintjesregen net iets anders dan in andere gemeentes. Alle ontvangers van een lintje werden namelijk persoonlijk door de burgemeester opgehaald bij hun thuis en naar het Kennemer Theater gebracht.

"Als je onderscheiden wordt, dat is echt niet niets. Mensen op het podium hebben toch een bepaalde bescheidenheid en vinden het logisch wat ze gedaan hebben. Dat is niet logisch, dat is bijzonder", vertelt burgemeester Martijn Smit aan IJmond Nieuws.

De burgemeester wist alle ontvangers stuk voor stuk te verrassen vanochtend. Zo ook vrijwilligster Liebeth ten Broecke-Overveen: "Toen stond de burgemeester opeens op de stoep. De burgemeester zei vervolgens ook niet veel. Pas toen we in het Kennemer Theater aankwamen begon mijn man gemeen te grinniken en begon ik iets te merken. Ik vind het een hele mooie blijk van waardering."

Bekijk hieronder de video: