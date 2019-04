Neergestoken Esmee (18) en gezin hebben eindelijk rust na aanhouding SUV-steker

EGMOND BINNEN - Het gezin van de 18-jarige Esmee is opgelucht, nu er deze week een 23-jarige man uit Julianadorp is aangehouden in de zaak van de SUV-steker. Esmee werd eind november neergestoken door de man in de auto en dat had een gigantische impact op haar en haar familie.

"Er valt echt wat je van af", verzucht de vader van Esmee, Jan Houtenbos. "Daarna ga je het wel weer herbeleven en dat is wel lastig. Je bent de dagen erna toch erg onrustig en mijn dochter moest alles weer een plaats geven, want alles komt weer terug."

Esmee herstelde goed nadat ze was neergestoken, maar het gezin had veel moeite met de angst om weer alleen de straat op te gaan. "Je bent de controle kwijt en overal ben je bedacht op", schetst Jan de situatie. "Dat zag ik ook in het dorp, dat mensen niet meer alleen gingen lopen in het donker."

Joggers thuisgebleven

De onvoorspelbaarheid en willekeur van de dader klonk door in de hele gemeenschap, maar vooral bij de joggers. "Er was wel angst en zeker de eerste twee, drie weken", vertelt een hardloper. "Vooral door de onzekerheid vanwege de verschillende plaatsen en daardoor zijn mensen echt thuisgebleven. Ik denk dat die nu gerustgesteld zijn."

Ook de familie van Esmee is gerustgesteld, maar het gezin heeft nog geen antwoorden op de vragen die hen maanden hebben beziggehouden. "De eerste vraag was natuurlijk waarom hij überhaupt zoiets zou doen", aldus vader Jan. "Ik hoop dat hij een goede straf krijgt, want dit mag je natuurlijk nooit. Voor hetzelfde geld hadden we haar niet meer gehad. Dat geldt voor die andere mensen ook, die hebben ook wel mazzel gehad natuurlijk."