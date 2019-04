Fotografe Sandra stond nu aan andere kant van de lens: "Brandwonden verdienen meer aandacht"

BEVERWIJK - Sandra Marks uit Eindhoven is in het dagelijks leven zelf fotograaf, maar stond voor de foto-expositie voor het Brandwondencentrum in Beverwijk eens aan de andere kant van de lens.

"Er is weinig over brandwonden bekend en er wordt niet veel gedaan met oud-patiënten. Er mag meer aandacht aan gegeven worden, dat lijkt me heel belangrijk", vertelt ze aan NH Nieuws.

Sandra is voor 32 procent verbrand: op haar benen en billen zitten tweede- en derdegraads brandwonden. Toen ze 10 jaar oud was, vlogen de synthetische verkleedkleren die ze aanhad door een straalkachel naast haar in brand. "Binnen één minuut stond ik in licherlaaie."

"Mensen met zichtbare littekens kunnen ook mooi zijn op de foto. Waarom moeten zij dan gediscrimineerd of bekeken worden? Het moet zichtbaar worden dat wij ook mooi kunnen zijn."