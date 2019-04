Marjorie (38) is Brandwondencentrum dankbaar: "Ze hebben mijn gezicht teruggegeven"

BEVERWIJK - De 38-jarige Marjorie Holtus-Knol uit Lisse raakte op 10-jarige leeftijd ernstig verbrand toen ze niet uit een brandende papiercontainer kon komen. Dankzij de vele operaties in het Brandwondencentrum in Beverwijk leeft ze nu een normaal leven. Marjorie was vandaag bij de opening van de foto-expositie in het ziekenhuis.

"Er zijn heel veel mensen die het lastig vinden om de deur uit te gaan, om jezelf te laten zien. Die willen we hiermee laten zien dat je er mag zijn: laat jezelf zien! Ik hoop dat niemand zich verstopt, laat je littekens gewoon zien!"

Haar brandwonden liep ze al vroeg in haar jeugd op, toen ze 10 jaar was. "Het ging helemaal mis. Een vriendje had een aansteker, alles vloog in brand en ik kon er niet meer uitkomen."

Het brandwondencentrum heeft vanaf toen een grote rol in haar leven gespeeld. "Ik kwam hier binnen als een meisje van 10 en ik ben inmiddels al 42 keer geopereerd. Ze hebben mijn gezicht teruggegeven en het wordt alleen maar beter."