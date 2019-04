Marga is trots op foto-expositie over brandwonden: "What you see is what you get"

BEVERWIJK - Marga (52) uit het Noord-Brabantse Oploo is een van de oud-patiënten van het Brandwondencentrum in Beverwijk die heeft meegewerkt aan de foto-expositie van fotograaf Jan van Beijnhem voor het ziekenhuis. "Ik ben trots op mezelf dat ik hier mag hangen."

"Ik heb geen moment getwijfeld om mee te doen. Ik wilde trots op mezelf zijn om mezelf te zien op de foto." Marga liep haar brandwonden vier jaar geleden op bij een auto-ongeluk. Haar lichaam raakte voor 30 procent verbrand. "Daar moet je dan mee dealen."

Taboe

Volgens Marga bevat de foto-expositie een belangrijke boodschap. "Mensen bekend maken met brandwonden. Er bestaat ook nog steeds een taboe op brandwonden, mensen denken: 'moet ik het wegstoppen?' Nee, juist niet! What you see is what you get!"

Na het ongeluk twijfelde de Brabantse of ze haar brandwonden moest wegstoppen, maar al snel wist ze dat ze dat niet wilde. "Ik dacht: daar heb ik alleen mezelf mee. Mijn innerlijk is hetzelfde en mijn uiterlijk is veranderd, maar ik stop niets meer weg."