Lintjesregen in Haarlem: geen Marco van Basten, maar een lintje!

HAARLEM - In Haarlem kregen de broers Mounji allebei een lintje. Het was voor beiden een grote verassing. Abdeslam en Mohamed kregen een lintje omdat zij zich al jaren inzetten voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Al jaren zetten zij zich vrijwillig in voor de participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Haarlemse samenleving. Dit doen zij door onder andere door taallessen en computercursussen aan te bieden.

Mohamed had geen idee dat hij vanochtend ook een lintje zou ontvangen. Hij dacht namelijk dat alleen zijn broer gedecoreerd zou worden. Bij binnenkomst begon er wel een klein belletje te rinkelen: "En toen werd mijn broer naar voren gehaald. Daarna werd mijn naam ook genoemd en ik zag natuurlijk alle lintjes liggen. Toen dacht ik: Hé, misschien zit ik er ook wel bij!"

Leugentje om bestwil

Abdeslam is een grote voetbalfan en werd met een smoesje naar het stadhuis gelokt. Ruud Gullit en Marco van Basten zouden namelijk te gast zijn bij een bijeenkomst. De zoon van Abdeslam was niet bang dat zijn vader boos zou worden om het kleine leugentje: "Hij verwacht het niet, maar hij zal niet gauw boos worden. Hij heeft net een koninklijke onderscheiding gekregen en dat is ook prachtig om mee te maken!"