Kinderen lopen uit voor één-na-beste freerunner ter wereld

HUIZEN - Freerunnen lijkt zo simpel: even springen op en over obstakels. Maar dat het nog niet zo gemakkelijk is, bewees de 14-jarige Noa Diorgina Man vanochtend aan de Huizer jeugd. De scholiere werd vorig jaar tweede op de wereldkampioenschappen freerunnen. Ze wil nu andere kinderen enthousiast maken voor sport en bewegen.

Voordat Diorgina sporthal de Meent in Huizen binnenkwam, renden de kinderen uit het dorp zich al warm. Overal in de sporthal zijn gymtoestellen neergezet en zelfs de kleinste kinderen proberen daar overheen te komen.

Maar als de 14-jarige Noa haar kunsten vertoont, is de zaal stil en wordt ze beloond op een oorverdovend applaus.

Bekijk hieronder de beelden: