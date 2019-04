Eerste twee kamsalamanders gered door opengraven poel Anna's Hoeve

HILVERSUM - Natuurbeschermers hebben de eerste twee kamsalamanders gevangen bij de opengegraven poel in natuurgebied Anna's Hoeve. Voorzitter Danny van Kooi van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is blij dat de eerste exemplaren van de beschermde salamandersoort zijn gevonden: "Bijzonder, want ik had er zelf nog nooit één gezien."

De salamanders waren in emmers gevallen die aan de buitenkant van de poel waren neergezet. "Het was juist de laatste van vijf emmers, waarin donderdag de eerste kamsalamander zat", weet Danny van Kooi.

Zijn vereniging probeerde vorig jaar de provincie ervan te overtuigen dat de poel nog niet moest worden gedempt, omdat er nog amfibieën op het land rondliepen. Tevergeefs, want in oktober werd de poel toch gedempt.

Vorige week zwichtte de provincie dan toch voor de druk en groef ze de poel weer open. Nu, een week later, zijn er volgens Van Kooi twee bruine kikkers en twee kamsalamanders gevonden. "De kikkers zaten er de eerste dag al in en daarna hadden we vijf dagen niets. Gisteren vonden we de eerste kamsalamander en nu de tweede."

Actiever

Het uitblijven van regen was volgens Van Kooi de reden dat er eerder niets werd gevonden. "Maar als het regent, worden de beestjes vanuit het land actiever en gaan ze op zoek naar hun geboortegrond." Hij was dus ook niet verbaasd dat er nu wel salamanders zijn aangetroffen. Of het hem mee- of tegenvalt kan hij niet zeggen. "De provincie ging er vanuit dat er geen enkele kamsalamander meer zat, dus alles is meegenomen."

NH Nieuws was er vorige week bij toen de poel werd opengegraven: