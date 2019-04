Hells Angels Haarlem willen dat ex-burgemeester Schneiders goed woordje voor ze doet

HAARLEM - De Stichting Hells Angels Haarlem wil dat ex-burgemeester Bernt Schneiders voor het Gerechtshof een goed woordje doet voor de motorclub.

Schneiders zou het chapter in Haarlem als geheel moeten vrij pleiten van criminele zaken en onder ede moeten getuigen over de goede relatie met de Hells Angels als club. De stichting en zes leden ervan staan in hoger beroep voor het Gerechtshof. Ze zijn vorig jaar veroordeeld voor het deel uitmaken van een criminele organisatie.

Lees ook: Tot negen jaar cel voor Hells Angels

De stichting en de zes Hells Angels zetten zich af tegen drie kopstukken die jarenlang de baas waren bij de club. Die zijn vorig jaar veroordeeld tot hoge celstraffen tot negen jaar. Deze zes zijn volgens eigen zeggen geen lid van een criminele organisatie geweest en gingen daarom in verzet tegen de veroordeling ondanks een relatief lage straf. Het trio aan de leiding ging niet in hoger beroep.

Opmerkelijk

Het verzoek om Schneiders te horen is opmerkelijk omdat hij aanvaringen had met de toenmalige president van de Hells Angels in Haarlem, Lysander de R. Het OM heeft De R. jarenlang verantwoordelijk gehouden voor een brand in de auto van de burgemeester. Wegens het niet rondkrijgen van genoeg bewijs werd deze beschuldiging later ingetrokken.

Lees ook: Burgemeester laten zien wat terreur is

De Hells Angels die in hoger beroep zijn gegaan, menen dat alleen de kopstukken criminele zaken uitvoerden en zij niet. En dat Lysander als privé-persoon conflicten had met de burgemeester. Zelf achten ze zich niet schuldig aan het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Daarom heeft de stichting in hoger beroep meer dan veertig onderzoekswensen ingediend, waaronder het horen van Schneiders en ook de wijkagent die te maken had met de Hells Angels. Het gaat dan om de tijd voordat Lysander de R. de baas werd bij de club. De zes verdachten zijn veel langer lid dan het trio.

Clubhuis

Het OM vindt het horen van deze twee onzinning omdat zij geen lid waren van de Angels. Zo kunnen ze nooit een goed beeld hebben gehad van de activiteiten van de club en dus alleen van horen zeggen hebben wat er in het clubhuis afspeelde. Ook vindt de advocaat-generaal het onnodig om met het Gerechtshof een schouw te doen in het gesloten clubhuis aan de Baljuwslaan in Haarlem.

Op 10 mei doet het Gerechtshof uitspraak over de onderzoekswensen van de verdachten. De inhoudelijke behandeling laat voorlopig nog op zich wachten.