Directeur brandwondencentrum luidt noodklok: 'Vuurwerkproblematiek sneller aanpakken'

BEVERWIJK - "Niet alleen praten als het fout gaat, maar de problemen met vuurwerk echt aanpakken." Dat is het advies van Paul van Zuijlen, directeur van het brandwondencentrum in Beverwijk. In een interview met NH Nieuws spreekt hij zijn zorgen uit over het moeizame proces naar een veiliger vuurwerk beleid.

Van Zuijlen weet waar hij over praat: ieder jaar, rond de jaarwisseling, maken de directeur en zijn team zich op voor een zware periode met veel vuurwerkslachtoffers.

En nadat in januari de laatste slachtoffers zijn gevallen, volgt ook traditioneel weer de discussie over hoe gemeentes met het vuurwerkbeleid om moeten gaan. Tel daar het debat over vuurwerk bij voetbalstadions op en je hebt volgens Van Zuijlen een "continue discussie over vuurwerk".

Dialoog met vuurwerkliefhebbers

"Maar dat gaat mij niet snel genoeg. Als je heel snel wil, dan gaat het des te langzamer." Daarom wil Van Zuijlen dat er een dialoog komt met de mensen die graag vuurwerk afsteken. "Om een situatie te creeëren waar mensen veilig van vuurwerk kunnen genieten. En er niet alleen over te praten wanneer het fout gaat. Want dan is het al te laat."