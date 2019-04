Broer (10) en zus (8) krijgen jeugdlintje voor prullenbakkenkunst: "Echt een eer!"

HOORN - Ryan en zijn zus Danique kregen vanmorgen een jeugdlintje uitgereikt voor hun project 'prullenbakkenkunst'. Daarmee wisten ze ruim 50 prullenbakken om te toveren tot kunstobjecten, zodat mensen hun vuil niet op straat gooien. In de Oosterkerk in Hoorn kregen zij de medaille uit handen van burgemeester Jan Nieuwenburg.

Vorig jaar kwamen ze op het idee om prullenbakken te gaan versieren om de stad mooi en schoon te houden. Onder het mom 'jong geleerd, oud gedaan' vonden broer en zus het een goed idee om juist kinderen te betrekken om prullenbakken op te fleuren. "Doordat kinderen betrokken zijn bij de prullenbakken, zullen ze het vuil niet meer op straat gooien."

Het project werd steeds groter: drie scholen deden mee en in totaal werden ruim 50 prullenbakken in de wijk Grote Waal versierd. "Er zijn al andere gemeenten bij Hoorn geweest om te komen kijken en die het idee over willen nemen", zegt moeder Marleen Tijm trots. Als het aan Ryan en Danique ligt, worden er in de toekomst nog veel meer prullenbakken in andere Hoornse wijken versierd.

Jeugdlintje

Naast de twee lintjes voor Ryan en Danique heeft de burgemeester ook nog drie andere lintjes uitgedeeld aan de jeugd van Hoorn. Isabelle van der Meer zet zich al lange tijd in voor de kindkledingbank. Iedere donderdag is zij er te vinden en staat sinds kort ook achter de kassa. Ook Michael Hofmeijer, Huub van Dun en Isabella van der Meer hebben een lintje gekregen. Zij spelen al drie jaar voor Piet tijdens de Sinterklaas en bezochten 350 eenzame ouderen in verzorgingstehuizen.