Berger Robert (46) 'leuk aan het appen' na liefdesoproep bij NH Radio

HOOFDDORP - Goed nieuws voor 'bergingsspecialist' Robert uit Hoofddorp: het gaat de goede kant op met de liefde. Nadat hij eerder deze week een tweet het internet opslingerde en een oproep op NH Radio deed, stroomden de reacties binnen. "Met één vrouw heb ik nu heel leuk appcontact!"

Knuffels krijgt Robert genoeg: van de vrouwen die hem na ongevallen en botsingen graag bedanken voor zijn hulp. Maar een 'thuisknuffelaar', die ontbreekt nog. En dus gooide de 46-jarige Hoofddorper een berichtje op Twitter, waarin hij aangaf op zoek te zijn naar een leuke vrouw.

"Ik was aan het werk en wilde een grappig berichtje sturen", vertelde hij later op NH Radio. "Maar goed, wel met een serieuze ondertoon, want ik ben al lang alleen."

Lees ook: Berger zoekt vrouw: "Begon als grapje, maar serieuze ondertoon"

Alle geïnteresseerden konden zich melden en dat heeft Robert geweten, want de reacties stroomden binnen. "Fantastisch leuk, echt ongelooflijk wat het teweeg heeft gebracht", aldus Robert. "En ja, er zit één hele leuke vrouw tussen."

Gaan ze dan ook samen Koningsdag vieren morgen? "Nee", lacht Robert. "Want deze jongen moet helaas gewoon aan het werk!"