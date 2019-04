Parkiet BiemJannetje reist week mee op Texelse vissersboot: "Nog nooit zoiets gezien"

TEXEL - De schippers van de Texelse vissersboot TX3 hebben afgelopen week een bijzondere gast aan boord gehad. De bemanning werd gezelschap gehouden door een parkietje. "Meeuwen zien we de hele dag, maar dit hadden we nog nooit gezien", vertelt visser Arco van der Vis, een van de eigenaars van de boot.

De bemanningsleden vonden het vogeltje toen ze midden op zee waren. "Ik zat in de cabine en ze kwamen ineens met het vogeltje aanzetten. Hij was erg verzwakt en het leek erop dat hij het niet zou overleven", aldus Van der Vis tegen NH Nieuws.

Of de parkiet de boot op is komen vliegen, is nog meer zeer de vraag. "Deze kleine vogeltjes kunnen niet 30 kilometer van de kust vliegen. Waarschijnlijk zat hij al aan boord toen wij van wal gingen", legt Van der Vis uit. De arme parkiet verkeerde in een slechte toestand toen de bemanning hem vond.

De mannen hebben er alles aan gedaan om hem op te lappen. "We hebben hem meegenomen in de cabine, hem water en stukjes cruesli gegeven en in de douche gestopt zodat hij toch nog wat heen en weer kon vliegen."

BiemJannetje

Het ging na een paar dagen bewonderenswaardig goed met de vogel, die inmiddels de naam BiemJannetje heeft gekregen. "Hij begon weer te vliegen, zag er beter uit en vond het zelfs niet leuk als hij de douchecabine weer moest verlaten als wij onszelf even moesten afspoelen."

Onderdak

Hoe leuk ze BiemJannetje aan boord ook vonden, bij de volgende vissersweek kan hij niet meer mee. En dus hebben ze onderdak gevonden voor hun nieuwe vriend. "Vandaag komt een jongen uit het dorp hem ophalen en zal hij de zorg verder op zich nemen."