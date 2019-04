Zandvoorter Gerard kwam voor zijn rijbewijs, maar vertrok met een lintje

ZANDVOORT - "Mijn rijbewijs, waar ik al máánden op wacht, zou vandaag klaar liggen op het gemeentehuis." Met die gedachte gaat Gerard Versteege vrijdagochtend naar het Zandvoortse raadhuis. En dan staan daar ineens de burgemeester en zijn familie en vrienden klaar om een feestje te vieren.

Samen met Zandvoorter Hans Reijmers krijgt hij vandaag van burgemeester Niek Meijer het koninklijke lintje opgespeld. Als waardering voor hun jarenlange maatschappelijke inzet. Net als Gerard werd ook Hans naar het gemeentehuis 'gelokt'. "Ik werd gevraagd om over de subsidie voor 2018 voor Jazz in Zandvoort te komen praten. Maar die subsidie is allang uitbetaald", lacht Hans. Hij had dus al een donkerbruin vermoeden...

Waardering

"Dit is een fantastische waardering voor wat we hebben gedaan en wat we nog lang hopen te doen", aldus Hans. Hij heeft zich jarenlang ingezet als bestuurslid en vrijwilliger bij vele Zandvoortse culturele en sportieve organisaties, zoals bijvoorbeeld basketballvereniging The Lions, de Zandvoortse muziekschool en Jazz in Zandvoort.

Hans vindt het prachtig om gezamenlijk, met alle mensen met wie hij werkt, tot mooie resultaten te komen. "Als je met een hele club bezig bent om het voor anderen leuk te maken, dat is zo ontzettend leuk om te doen."

Juttersmuseum

Ook de cv van Gerard beslaat heel wat pagina's. Hij bewoog zich door de Zandvoortse politiek als wethouder, was lang actief voor de KNRM en de brandweer en is één van de mede-oprichters van het Zandvoortse juttersmuseum. "Daar geniet ik nog steeds van, het juttersmuseum. Er komt veel jeugd, er zijn mooie verhalen te vertellen." Het vrijwilligerswerk zit hem 'in de genen'.

Beiden gaan onverminderd door met hun bestuurs- en vrijwilligerswerk. Ook hun vrouwen werden door de burgemeester in het zonnetje gezet. Want zonder hun steun hadden deze twee Zandvoorters dit allemaal niet kunnen doen. Burgemeester Meijer refereerde ook nog even kort naar de Formule 1 in zijn speech. "Dit is allemaal uit naam van onze Koning, maar van zijn neef heb ik nog niets gehoord.."