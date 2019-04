In beeld: Muziektent Laren uit mottenballen gehaald met hulp van hele dorp

LAREN - Het hele dorp hielp gisteren mee om na jaren van afwezigheid de muziektent weer op te bouwen voor de Sint-Jansbasiliek in Laren. Door financiële bijdragen en hulp kon de muziektent worden opgeknapt en op zijn plaats worden gezet. "Bij elkaar hebben we zo'n 4.000 euro ontvangen", zegt Erwin van den Berg van de Oranjevereniging.

De muziektent werd in 1928 gebouwd en werd tot en met 2011 jaarlijks opgezet voor (toen nog) Koninginnedag. "Op het laatst werd hij eigenlijk geruisloos neergezet en na een dag weer afgebroken", vervolgt Erwin van den Berg.

Dat werd uiteindelijk te gortig voor de gemeente, die op moest draaien voor de opbouw- en onderhoudskosten. "Het werk woog niet meer op tegen de kosten", aldus Van den Berg. "En dus zijn we er toen mee gestopt."

Identiteit Laren

Als in 2017 Ernst Wortel - oud-voorzitter van de Oranjevereniging - plotseling overlijdt en er tegelijkertijd stemmen opgaan om Laren en Blaricum te laten fuseren met Huizen, komt de muziektent weer boven. "We zochten naar een manier om onze identiteit te laten zien. Wat is écht Larens? Mensen noemden twee dingen: de lichtjes op de Brink en de muziektent. Het eerste was moeilijk te realiseren, maar de muziektent wilden we wel proberen."

Al snel bleek het hele dorp achter het plan te staan. De muziektent werd uit de opslag van de gemeente gehaald en bleek er nog verrassend goed aan toe te zijn. Met hulp van lokale ondernemers kon het Oranjecomité met korting verf kopen en schilders gingen belangeloos aan de slag. Gisteren is de muziektent op zijn plaats gezet.

"Het is vooral door het dorp zelf geregeld", zegt een trotse Van den Berg. Waar de tent vroeger maar één dag stond, blijft hij nu anderhalve week staan.

Opbrengst naar dakzeil

Er zijn tot die tijd allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een veiling op 5 mei. "De opbrengst gaat naar een nieuw dakzeil. In de huidige zitten veel gaten", legt Van den Berg uit. Ook bijzonder is het optreden op 3 mei van dansgroep De Klepperman van Elleven. Net als vroeger zal de 92-jarige dirigent Berend Gerstekorrel erbij zijn.